Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından troller harekete geçti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından troll hesaplar harekete geçti.

‘Hdp Gençlik Teşkilatı’ kullanıcı adlı bir hesaptan “JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun” paylaşımı yapıldı.

Hesabın paylaşımının ardındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Teyit.org, hesabın sahte olduğunu açıkladı. Teyit.org’dan yapılan açıklamada, “Aşağıdaki hesap sahte. HDP Gençlik Teşkilatı isimli hesap, "DuruTulinduru3" adlı hesaptan dönüştürülmüş. HDP Gençlik Meclisi'nin resmi hesabı @HDPgencmeclis” denildi.

❌ Aşağıdaki hesap sahte.



HDP Gençlik Teşkilatı isimli hesap, "DuruTulinduru3" adlı hesaptan dönüştürülmüş.



HDP Gençlik Meclisi'nin resmi hesabı @HDPgencmeclis. https://t.co/xD30Jr8DBc — Teyit (@teyitorg) May 24, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem