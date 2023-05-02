Memleket Partisi'nde üst düzey istifa: Millet İttifakı'na desteğini açıkladı

Memleket Partisi Parti Meclis üyesi Ahmet Meşe, partisinden istifa ederek Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

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Memleket Partisi'nde üst düzey istifa: Millet İttifakı'na desteğini açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçime çok az bir süre kalmışken Memleket Partisi'nde bir istifa kararı geldi. Memleket Partisi Parti Meclis üyesi Ahmet Meşe, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partisi'nin kurucularından ve Parti Meclisi üyesi Ahmet Meşe, kimi destekleyeceğini açıkladı.

İşte Meşe'nin kararını duyurduğu o paylaşım:

*Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm bileşenlerinin yeniden işlediği bir Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.

*14 Mayıs seçimi, evlatlarımızın geleceğinin belirleneceği, parlamenter rejimin yeniden şekilleneceği, insan onuruna yakışır hukuk ve ekonomik düzene geçişin sağlanacağı kısacası Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından; bu seçimde tek yürek olunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

*Bu nedenle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu gerçekten hareketle, farklı görüşlerdeki siyasi partilerin ve kişilerin bir araya geldiği Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği inancındayım.

*Bu gerekçelerle Parti Meclis üyesi olduğum Memleket Partisinden istifa ettiğimi belirtir, Sayın Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıma yaklaşık iki yıldır bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Memleket Partisi'nde üst düzey istifa: Millet İttifakı'na desteğini açıkladı - Resim : 1

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