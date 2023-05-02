'Bu iş ikinci tura kalmaz, yüzde 60'la seçileceğim' diyen Kılıçdaroğlu, görevden alacağı iki ismi de ilk kez açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 günün kaldığı seçimlere ilişkin Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e değerlendirmelerde bulundu: "14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu alacakları görüşünü dile getiren ana muhalefet partisi lideri, 15 Mayıs sabahından itibaren bürokraside düzenlemeler yapılacağını belirterek, "Rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Rüşvetçiden Büyükelçi olmaz. Büyükelçi, iktidar propagandası da yapamaz" dedi. İlk olarak görevden alınacak isimler olarak Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu işaret etti.

Millet İttifakı'nın adayının açıklamaları şöyle:

'ATANMIŞ BAKANLAR TELEFONLARINA ÇIKMIYOR'

"14 Mayıs seçimi ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. İlk turda yüzde 60 oyla Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz. Bugünkü ucube sistem ile TBMM'nin işlevi yok edildi, milletvekilleri siyaset bile yapamıyor, halkın taleplerini gündeme getiremiyor, atanmış bakanlar telefonlarına çıkmıyor.

'GÖREVDEN ALINACAKLAR'

Bugün devlet kadrolarında partili bürokratlar var. Her alana siyaseti bulaştırdılar. Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz.

'ENKAZ DEVRALACAĞIZ'

15 Mayıs sabahı nasıl bir yük alacağımızın farkındayız… Ekonominin de çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. İktidarda kalmak için Türkiye'yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Merkez Bankası Saray'ın kasası oldu. Düzlüğe çıkmak için bizim bir yıla ihtiyacımız var. Demokratik yollarla bunları gönderip, her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız. Bu seçimde demokrasi oylanacak: Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Mutlaka sandığa gidin, oy kullanın. Vicdanının sesini dinleyerek oy kullanın.

'BEKA SORUNU BUDUR'

85 milyonluk bir ülkede 20 milyon kişi devlet yardımına muhtaç ve devlet 5 milyon haneye yardım yapıyor. 20 milyon kişi açmış avucunu bekliyor. Asıl beka sorunu budur. İnsanlar bu ülkede soğan bile alamayacak noktaya getirildi, vatandaşın alım gücü yok. Halk açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Çiftçi ekemiyor, ekse zarar edecek. İktidar da dışarıdan daha pahalıya getiriyor. İçeride ise çiftçiyi cezalandırıyor. 21 yılda AK Parti hükümetleri bütçeden 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödedi. Türkiye 21 yıldır soyuluyor ama ayakta kalmayı başardı. Yeni dönem ile birlikte bu soygun da sona erecek."