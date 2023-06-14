Komisyon seçiminde İYİ Partililer AKP’nin adayına oy verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ihtisas komisyonlarında başkanlık seçimleri devam ederken Sağlık Komisyonu’nda AKP’nin adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP ve MHP oylarının haricinde iki oy daha alarak başkan seçildi. Komisyon seçimlerinde tarafsızlık kararı alan Yeşil Sol Parti’den başkanlık seçimine yalnızca bir üyenin katılması ile İYİ Partili iki üyenin Bilgin lehine oy kullandığı ortaya çıktı.

HDP ADINA TEK ÜYE OY KULLANDI

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu başkanlık seçiminde İyi Partililerin AKP’nin başkan adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin için oy kullandığı ortaya çıktı. Komisyonda AKP’nin 13, MHP’nin de 2 üyesinin bulunmasına karşın Bilgin kapalı oylama sonucunda toplam 17 oy alarak başkan seçildi. Yeşil Sol Parti’nin komisyonlarda tarafsız kalacağı bilinirken, komisyonda HDP adına bir tek Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oy kullandı.

CHP'NİN ADAYI 5 OY ALDI

CHP’nin adayı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a ise 5 oy çıktı. Komisyonda 6 üyesi bulunan CHP adına 5 üye oy kullandı. İyi Parti adına ise oy kullanan üyeler Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile AKP’den İyi Parti’ye transfer olan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

İyi Partili Arslan: Başka aday yoktu

Oylama sonrasında T24’ün sorusunu yanıtlayan Yüksel Arslan, “AKP adayına mı oy verdiniz?” sorusu üzerine “Başka aday yoktu” dedi. Arslan, Burhanettin Bulut’un aday olduğunun hatırlatılması üzerine de “Biraz geç katıldım bilgim yok” yanıtını verdi.