Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı

Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu. Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.

Birsenaltuntas.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; 45 yaşındaki model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli oldu.

Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.