Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı
Eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde 500 bin dolarlık dolandırıcılık davası nedeniyle havalimanında gözaltına alınan Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu söyledi.
Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu. Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.
Birsenaltuntas.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; 45 yaşındaki model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli oldu.
Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.