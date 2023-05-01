Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 13 gün kala yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "İlk Turda bitirelim" sözleriyle paylaştığı videosunda Türkiye'nin dört bir yanında insanların isyanına yer verildi.

Millet İttifakı'nın mensubu partilerle "haydi" dediği videolara da yer verilen yeni videoda vatandaş bir kez daha sandığa davet edildi.