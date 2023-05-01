İYİ Parti’den yeni video: “BOP Eş Başkanı sunar: The Emperyalist”

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında hazırladığı kampanya videolarına “BOP Eş Başkanı sunar: The Emperyalist” başlığı ile bir yenisini daha ekledi. Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikayla ilgili çelişen ifade ve kararları ele alındı.

Videonun başında, iktidarın Türkiye’de yaşanan sorunlar için çok kez sığındığı “dış güçler” gerekçesine vurgu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dış güçler”le ilişkisine kişisel çıkarlar temelinde yön verdiğine işaret ediliyor.

İlerleyen saniyelerde Erdoğan’ın ” Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz” ifadesine yer veriliyor. Yine Erdoğan’ın “Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz” dediği Rahip Brunson’ın Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle Amerika’ya teslim edildiği, Cemal Kaşıkçı cinayetinde “Belgeleri vermeyiz” denilen Suudi Arabistan’a belgelerin verilmesi hatırlatıldı. Tüm bu yaşananlar “Bipolar yönetim” olarak nitelendiriliyor.

Erdoğan’ın yabancı ülke liderlerine olan bir öfkeli bir samimi yaklaşımının da işlendiği videoda, Filistin’e saldırıları sebebiyle tepki gösterilen İsrail’le verilen dostane görüntüler de gösteriliyor.

Video, İYİ Parti’nin diğer videolarında olduğu gibi “çok yakında tüm bunlar son bulacak” ifadeleriyle bitiyor.