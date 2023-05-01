İYİ Parti’den yeni video: “BOP Eş Başkanı sunar: The Emperyalist”

İYİ Parti seçimlere özel hazırladıkları kampanya filmlerine bir yenisini daha ekledi. Bu seferki filmin konusu Erdoğan ve Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı oldu.

Son Güncelleme:

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında hazırladığı kampanya videolarına “BOP Eş Başkanı sunar: The Emperyalist” başlığı ile bir yenisini daha ekledi. Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikayla ilgili çelişen ifade ve kararları ele alındı.

Videonun başında, iktidarın Türkiye’de yaşanan sorunlar için çok kez sığındığı “dış güçler” gerekçesine vurgu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dış güçler”le ilişkisine kişisel çıkarlar temelinde yön verdiğine işaret ediliyor.

İlerleyen saniyelerde Erdoğan’ın ” Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz” ifadesine yer veriliyor. Yine Erdoğan’ın “Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz” dediği Rahip Brunson’ın Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle Amerika’ya teslim edildiği, Cemal Kaşıkçı cinayetinde “Belgeleri vermeyiz” denilen Suudi Arabistan’a belgelerin verilmesi hatırlatıldı. Tüm bu yaşananlar “Bipolar yönetim” olarak nitelendiriliyor.

Erdoğan’ın yabancı ülke liderlerine olan bir öfkeli bir samimi yaklaşımının da işlendiği videoda, Filistin’e saldırıları sebebiyle tepki gösterilen İsrail’le verilen dostane görüntüler de gösteriliyor.

Video, İYİ Parti’nin diğer videolarında olduğu gibi “çok yakında tüm bunlar son bulacak” ifadeleriyle bitiyor.

Etiketler
İYİ Parti seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
AKP'nin İstanbul'daki miting adresi belli oldu: Atatürk Havalimanı'nda yapılacak AKP'nin İstanbul'daki miting adresi belli oldu
İngiliz basını Erdoğan'ın memleketinden bildirdi: Seçmen tabanında çatlak var İngiliz basını Erdoğan'ın memleketinden bildirdi: Seçmen tabanında çatlak var
ÇOK OKUNANLAR
Aksoy anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın Son anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı! Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım!
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? İnce ve Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?