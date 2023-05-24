Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik mesaj

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Memal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından tek cümlelik bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik mesaj

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından tek cümlelik mesaj paylaştı.

 Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. İki liderin imzaladığı 7 maddelik mutabakat metni de belli olmuştu.

İlk sözü alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tweeti bu gelişmelerin ardından geldi.

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