Kılıçdaroğlu'ndan BTK'nin yasak kararına karşı 'videomu indirip paylaşın' çağrısı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili vaatlerini anlattıkları kısa mesajın BTK tarafından engellendiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Meydanlara, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK bu kısa mesajımızı engelledi" diye konuştu.

"Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "O mesajda şunu söylemiştim: EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyenlerden videosunu herkese göndermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım bu videonun altına videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saraya ve saray aparatı kurum yöneticilerine inat tüm milletimize ulaşacağız" dedi.