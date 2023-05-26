Gazetecilerden "Gel beraber oy kullanalım" kampanyası

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor.

Birçok yurttaş, sanatçı ve gazeteci tüm mecralardan sandığa gitme ve sandıkları koruma çağrısında bulunuyor.

Gazeteciler ise aralarında başlattıkları kampanya sonucunda yurttaşları sandığa gitmeye ikna çalışmaları başlattı.

Aralarında Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Şule Aydın gibi gazeteciler ve tarihçi Sinan Meydan'ın yer aldığı kampanyada gazeteciler birbirlerine etiketleyerek "Ben birinci turda sandığa gitmeyen 2 kişiyi Pazar günü oy kullanmaya ikna ettim. Peki, sen?" diye sordu.

Gazetecilerin kampanyasına yurttaşlar da katıldı.

Türkiye, dünyanın mafya üssü, uyuşturucu baronlarının korunaklı sığınağı olmasın diye sandığa gitmeyecek 3 insanı ikna ettim. Peki sen Barış? @baristerkoglu#GelBeraber oy kullanalım, adalet için. https://t.co/RuyY40LdZW — Timur Soykan (@timursoykan) May 26, 2023