Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu video montaj değil

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İçinde bulunduğumuz koşullar karamsar bir atmosfer yaratmış durumda. Bizler hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu video montaj değil

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan buluşmasında konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı yarışında rakibi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan göçmenlerine ilişkin sözlerini içeren bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bu bir montaj videosu değil. Bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözler bunlar. Bugün kucaklaştığımız soydaşlarımıza kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem" dedi. 

"ASLA UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İçinde bulunduğumuz koşullar karamsar bir atmosfer yaratmış durumda. Bizler hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. 

Bir insan tarihine saygılı olur. Bir insan bu ülkenin kurucu aktörü Mustafa Kemal'e saygılı olur. Bu saygının temelinde bağımsızlık yatar. 

Acılar çekildi, biliyorum. Balkanlar'dan gelenlerin hala günümüze kadar yansıyan acıları var. 20 yıldır iktidarda olan kişi Balkanlar'dan gelen vatandaşlarımız için ne dedi bakalım. 

Bu bir montaj videosu değil. Bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözler bunlar. Bugün kucaklaştığımız soydaşlarımıza kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Gazi Mustafa Kemal'in 2 temel kuralı vardır. Siyasi ve ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der."

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