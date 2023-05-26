Kılıçdaroğlu’nun SMS’leri için yasak kararı alındı

BTK, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesini engellemek için yasak kararı aldı. BTK, GSM operatörlerini yaptırım uygulamakla da tehdit etti

Kılıçdaroğlu’nun SMS’leri için yasak kararı alındı

Cumhur İttifakı’nın ortakları ile milletvekili adaylarının halka gönderdiği SMS’lere sessiz kalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir skandala imza attı. 
BTK, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından yasak kararı aldı. 

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Çift maaşlı bürokratlar arasında yer alana BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, “SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı” başlıklı yazı bugün tüm GSM operatörlerine “acil notuyla” gönderildi. 

Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” hükmüne atıf yapıldı. 

“İPTAL EDERİZ” DENİLDİ

GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenerek “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.

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