Kılıçdaroğlu, Kırcaali'de: Sınırlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz birlikte

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Edirne üzerinden karayolu ile Burgaristan'a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Belediye Başkanı Hasan Azis ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşlik etti.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kılıçdaroğlu’na kentin minyatürü üzerinden planını anlattı. Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile Mustafa Karadayı, Hasan Azis ve beraberindeki heyet sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Karadayı ve Azis’e Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı göstererek “Başkanım çok sık gidip geliyor” dedi.

Karadayı da Recep Gürkan’ı göstererek “Sayın Genel Başkanım, biz çok memnunuz Belediye Başkanımızdan. Bize komşu olmasından, o gelmese de biz ikide bir onun yanındayız” dedi.

Karadayı, masadaki heyetini Kılıçıdaroğlu’na “Ahmet Ahmedov Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Hasan Azis Genel Başkan Yardımcımız Kırcaali Belediye Başkanımız, İl Başkanımız Resmi Murat, Yerel Meclis Başkanımız Hüseyin Bey” diye tanıttı.

“ARKADAŞLARIN ÇOĞU BİZİM TARAFIMIZDA OTURABİLİR SAYIN GENEL BAŞKANIM”

Karadayı’nın CHP heyetindeki bazı isimleri sayarak “Arkadaşların çoğu bizden” demesi üzerine Kılıçdaroğlu da CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı göstererek, “Faik Bey de bizden” diye espri yaptı. Karadayı da “Arkadaşların çoğu bizim tarafımızda oturabilir Sayın Genel Başkanım” esprisiyle Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

“SINIRLARIMIZ AYRI OLSA DA GÖNÜLLERİMİZ BİRLİKTE”

Kılıçdaroğlu, “Sınırlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir zaten. Beraber olmak, birlikte olmak, acıları paylaşmak, sevindiğimiz günlerde beraber olmak en önemli özelliğimiz. Böyle bakıyoruz biz. Bugün çok güzel bir atmosferde buraya geldik. Hava da çok güzel” deyince Karadayı, “Zaten hava durumunu sipariş vermiştik” sözleriyle güldürdü.

“BU BÖLGENİN HAVASINI TENEFFÜS ETMEK GÜZEL”

Kılıçdaroğlu, “Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle beraber olmak, bir masanın etrafında oturup dertleşmek, konuşmak gerçekten son derece güzel bir şey. Bu bölgenin havasını teneffüs etmek de gayet güzel. Oldukça güzel bir atmosferiniz var” diye konuştu.

“KIRCAALİ, BULGARİSTAN’DA EN GÜNEŞLİ YERİMİZDİR. EN GÜNEŞLİ YERDE DE EN GÜNEŞLİ İNSANLAR OLUR”

Kırcaali Belediye Başkanı Azis, “Öncelikle Kırcaali’ye hoş geldiniz. Söylediğiniz gibi bizim uzun zamandır planladığımız bir ziyaret aslında. Sayın Genel Başkanımız ile görüştüğümüzde bir Balkan görüşmesi… Bu verilen sözler yerine getiriliyor, onun için size teşekkür ediyorum. Kırcaali ve Kırcaali halkı, bölgemiz de sizin buraya gelmenizi çoktandır bekliyor aslında. O yüzden onların adına da ben size teşekkür etmek istiyorum. Kırcaali, Bulgaristan’da en güneşli yerimizdir. En güneşli yerde de en güneşli insanlar olur. En iyi insanlar olur. Kırcaali-Edirne 100 kilometredir. Kırcaali-Gümülcine arası 100 kilometredir. Aynı zamanda Avrupa Birliği, 9 numaralı bir otobanda bulunuyoruz. Onun için önemli konumlardan bir tanesi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kırcaali Belediye çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.