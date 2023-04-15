Bay Kemal 'tahtası'na kalkınma vaatlerini yazdı: Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yurttaşları saat 22.00'da Twitter'a davet ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek "Sen gelme" dedi.

Kılıçdaroğlu, beklenen videoyu saat 22.00'da paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok" dedi.

"9 EKONOMİK BÖLGE OLUŞTURULACAK"

Kılıçdaroğlu, "Bu benim çalışma tahtam" diye seslendiği videosunda şu vaatleri verdi:

Türkiye'nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye katma değeri ürünler üretmeden zenginleşemez. Nasıl mı? Öncelikle tüm ülkeyi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim, ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı etkileyen 9 ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler altı temel ilkeyle çalışacak.

1- Maliyet: Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak.

2- Odaklanma: Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız.

3- Farklılaşma: Farklılaşma, pazarda ayrışma üreten ürünlerle farklılaşacağız.

4- İnovasyon: anlattığım bu bölgeler ÜRGE, ARGE ve inovasyon odaklı olacak.

5- Sermaye güvenliği: Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye alt yapısı hazır olacak.

6- Hukuk: Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeciler hukuki güvence altına alınacak.

"2.5 MİLYON İSTİHDAM HAREKETİ YARATACAĞIZ"

İktidarımızın ilk 3 ayında gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hemen temelleri atacağız. İlk 5 yılda 123 milyar dolar 10 yılda 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticileri hem de ülkemizi yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekomomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.

Kişi başına düşen milli gelirimiz kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim Türkiye'yi iki kat büyütecek. Tüm ülke için kalkınma planımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az yüzde 5.5, sonraki 6 yılda ise en az yüzde 6.2 istikrarlı gerçek büyümeyi sağlayacak. Büyükşehirlerden Anadolu'ya tersine göç başlayacak. Anadolu tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam hareketi yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda yüzde 5'in altına düşeceğiz. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştırmak için projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Merak etmeyin geliyoruz. Sana söz. Kalın sağlıcakla."