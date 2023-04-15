İYİ Parti'den Erdoğan videosu; Tek adam rejimi sunar: Demokrasi masalı

Seçim kampanyasını sürdüren İYİ Parti sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'den Erdoğan videosu; Tek adam rejimi sunar: Demokrasi masalı

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdiği yeni bir propaganda filmi yayımladı. "Tek adam rejimi sunar" cümlesiyle başlayan videoda "Demokrasi masalı" başlığı altında, Erdoğan'ın bazı "talimatları" ile 2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrar edilmesine vurgu yapıldı.

Seçime günler kalan partilerin seçime ilişkin paylaşımları sürüyor. İYİ Parti'nin yayınladığı son videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "demokrasi masalı" başlığı adı altında yaşanan süreçte söylemlerine vurgu yapıldı.

Etiketler
Seçim 2023 İYİ Parti
Son Güncelleme:
Bay Kemal 'tahtası'na kalkınma vaatlerini yazdı: Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok "Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok"
Yurttaş poşetini zor dolduruyor; Nebati'den 'koyun eti' ısrarı: Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir Yurttaş poşetini zor dolduruyor; Nebati'den 'koyun eti' ısrarı
Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak.. Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak..
Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar.. Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar..
ÇOK OKUNANLAR
Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim? Son ankete göre kazanan kim?
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da 20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!