İYİ Parti'den Erdoğan videosu; Tek adam rejimi sunar: Demokrasi masalı

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdiği yeni bir propaganda filmi yayımladı. "Tek adam rejimi sunar" cümlesiyle başlayan videoda "Demokrasi masalı" başlığı altında, Erdoğan'ın bazı "talimatları" ile 2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrar edilmesine vurgu yapıldı.

Seçime günler kalan partilerin seçime ilişkin paylaşımları sürüyor. İYİ Parti'nin yayınladığı son videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "demokrasi masalı" başlığı adı altında yaşanan süreçte söylemlerine vurgu yapıldı.