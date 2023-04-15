İYİ Parti'den Erdoğan videosu; Tek adam rejimi sunar: Demokrasi masalı
Seçim kampanyasını sürdüren İYİ Parti sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdiği yeni bir propaganda filmi yayımladı. "Tek adam rejimi sunar" cümlesiyle başlayan videoda "Demokrasi masalı" başlığı altında, Erdoğan'ın bazı "talimatları" ile 2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrar edilmesine vurgu yapıldı.
Seçime günler kalan partilerin seçime ilişkin paylaşımları sürüyor. İYİ Parti'nin yayınladığı son videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "demokrasi masalı" başlığı adı altında yaşanan süreçte söylemlerine vurgu yapıldı.
Tek Adam Rejimi sunar; #DemokrasiMasalı pic.twitter.com/FNUq084S5r— İYİ Parti (@iyiparti) April 15, 2023
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