Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti.

Kılıçdaroğlu, Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını takip edeceği CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere ayrıldı.

Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken "Her şey çok güzel olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA

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