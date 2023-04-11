Kılıçdaroğlu Çanakkale'de sokak köpeğini sevdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de sokak köpeğini sevdi.

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Kılıçdaroğlu Çanakkale'de sokak köpeğini sevdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını sürdürüyor. İl il gezerek mitingler düzenleyen Kılıçdaroğlu, bugün de Çanakkale'de seçmen buluştu. 

Binlerce kişiye seslenen Kılıçdaroğlu, seçmenle de bir araya geldi. O anlardan birinde Kılıçdaroğlu'nun sokak köpeğini sevdiği anlar kameralara takıldı. 

Medyascope'un paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu Çanakkale'de sokak köpeğini sevdiği anlar yer aldı.

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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