'Kılıçdaroğlu bu pis oyuna gelmedi'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Adıyaman'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen provokasyonları köşesine taşıdı.

"Depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlıkta Fatiha okurken, kendini bilmezin birisi bağırdı. Dikkat ediniz, sadece bir kişi bağırdı. Ona destek çıkan, alkışlayan da olmadı. Bu kişi sadece 'Fatiha okumayı bilmez' demesi için oraya gönderilmişti. Samsat ilçesinde türbe ziyaretinde ise bir kişi, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Yanına yaklaşmasına izin verilen kişi, 'Sizin inancınız var mı? Siz buraları bilir misiniz?' dedi. İyi niyetli olmadığı anlaşılan kişi korumalar tarafından uzaklaştırılırken bağırmaya başladı. Oyunlara Adıyaman halkı gelmedi" ifadesini kullanan gazeteci, şöyle devam etti:

BAŞKAN: ÖZÜR DİLİYORUZ

"Kılıçdaroğlu, Samsat'tan Kahta ilçesine geliniyordu. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı miting alanına önden geliyordu. Kahta AKP ilçe binası önünde yolu kesen grup, il başkanına da tepki göstermeye başladı. Olay çıkartmak isteyenler, ellerine AKP flamaları tutuşturulan çocukları öne sürmüştü. İl Başkanı Binzet, miting alanına geldiğinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını gördü. Durumu, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibine de bildirdi. Kılıçdaroğlu, yapılmak isteneni anlamıştı. Bu pis oyuna gelmedi. Miting alanına gitmekten vazgeçti.

Kahta'yı AKP'lilerin organize ettiği azınlık grup provoke etti. Bu durum, gerçek Kahtalıları üzdü. Demokrasinin olmadığı Cumhurbaşkanı adayının ilçeye sokulmamasıyla onaylanmış oldu. Kahta'nın Saadet Partili Belediye Başkanı Yusuf Turanlı da ilçesinde yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün. Kılıçdaroğlu'nun sağduyu ile hareket etmesi Kahtalılar tarafından takdirle karşılandı. Başkan Yusuf Turan'a, ilçesinde yaşanan olayı sordum şunları söyledi:

KAHTA'YA GELECEK

'Kahta'da, Cumhurbaşkanı adayımızın konuşmasını dinlemek için yaklaşık 10 bin kişi bekliyordu. Küçük bir azınlık tarafından olaylar farklı yöne çekilmeye çalışıldı. Böyle bir talihsiz olay nedeniyle Adıyaman insanı olarak özür diliyoruz. Acımızı paylaşmaya çalışan bir insana bu yapılmamalıydı. Çocuklarla bu işi provoke etmeye çalıştılar. Kılıçdaroğlu, olay çıkmaması için ilçemizin girişinden döndü. İlçemize tekrar geleceğini söyledi. Acımızı paylaşmaya gelen kişiye karşı yapılan çirkinlikler içinde olanlar Adıyamanlı olamaz.' (...)"

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