İddia: Falyalı ailesi ve bakanlık aynı projeye sponsor oldu

Kıbrıs’ta bir belediye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenlemek istedi. Etkinliğe yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın oteli ve Kültür Bakanlığı’na bağlı TİKA'nın sponsor olduğu ortaya çıktı

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İddia: Falyalı ailesi ve bakanlık aynı projeye sponsor oldu

Geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı Kıbrıs'ta bulunan Lesland Eğlence Merkezi'nin Kurucu ortağıydı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Kıbrıs'ın Çatalköy Esentepe Belediyesi ise bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Çatalköy –Esentepe Belediyesi Lesland 1.Çocuk Şenliğini' düzenleyeceğini duyurdu.

Ancak şenliğin reklamlarında yer alan sponsorlar dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Halil Falyalı'ya ait Les Ambassadeurs Otel'in aynı organizasyona sponsor olduğu ortaya çıktı.

Etkinliği düzenleyen Çatalköy Belediye Başkanı TIKA önderliğinde yürütülen bir etkinlik olmadığını belirterek, "TİKA'ya bağlı kadın kuruluşu çocuklara çamur işiyle ilgili bir şeyler yaptıracak. Maddi bir destek yok. Kültür sanat yönünden destek var" dedi.

Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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Halil Falyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı
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