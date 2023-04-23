İrfan Değirmenci, 'neden milletvekili adayı oldunuz?' sorusunu yanıtladı: Evime kurşun geldiği gün karar verdim aslında

Gazeteci İrfan Değirmenci, milletvekili adayı olma nedeninin sorulması üzerine "Referandumdan bir gün sonra İstanbul'daki evime bir kurşun geldi ve duvara isabet etti. Bunu pek çoğu bilmez. Polis geldi, inceleme yaptı ve 'serseri kurşun sizi bulmuş' dediler. O günlerde karar verdim aslında" dedi.

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İrfan Değirmenci, 'neden milletvekili adayı oldunuz?' sorusunu yanıtladı: Evime kurşun geldiği gün karar verdim aslında

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partiler, yarışa girdikleri illerde çalışmalarını hızlandırdı. Bunlardan biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP).

İzmir'de birinci bölgeden aday çıkarmayan partinin, ikinci bölgede ise 14 milletvekili adayı bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan gazeteci İrfan Değirmenci, Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Değirmenci, neden milletvekili adayı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"2013 Haziranı'ndan yani Gezi Direnişinden beri dünyaya bakış açım değişti. Pek çoğumuz gibi ezberlerimiz de değişti aslına bakarsanız. Gezi'de ana akım medyanın göbeğinde öldürülen çocukların, gençlerin haberlerini verirken kimileri penguen belgeseli yayınlıyordu. O günden beri de yakama 'muhalif' diye bir yafta yapıştırdılar. Oysaki sadece gazeteciliğin gereğini yapıyordum. Sonra zaman içerisinde 2017 referandumunda tek adam rejimine 'hayır' diyeceğimi açıkladığım için işten kovuldum. İşsiz bir gazeteci olarak mücadele etmeye devam ettim. İsmim referandumda o kadar öne çıkmıştı ki bir gün sonra o referandum sürecine davet edildim.

Her yere gittim, konuştum, 'hayır'ı savundum. Aslında 'hayır' çıktı sandıktan. Ama onu evet saydılar biliyorsunuz. Referandumdan bir gün sonra İstanbul'daki evime bir kurşun geldi ve duvara isabet etti. Bunu pek çoğu bilmez. Polis geldi, inceleme yaptı ve serseri kurşun sizi bulmuş dediler. O gün oturup düşündüğüm 'Tek başıma nereye kadar mücadele edebilirim?' Kendimi çok yalnız ve bir başıma hissettim. Arkamda bir parti örgütü, bir siyasi parti örgütü olmadığı sürece etkili olamayacağımı hissettim. Buna o günlerde karar verdim aslında. Meclis kürsüsünde muhalefet yapmanın etkili olacağına karar verdim."

'GÜZEL BİR SEÇMEN İLGİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

- Neden Türkiye İşçi Partisi'nden aday oldunuz?

Çünkü son beş yılda Meclis'te dört kişiyle başta Genel Başkan Erkan Baş, Barış Atay, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'la sergiledikleri performans ve ortaya koydukları muhalefet o kadar güçlü ve etkileyiciydi ki dört kişinin yanına beşinci olmaya gönüllü oldum. Şimdi o kadar güzel bir seçmen ilgisiyle karşı karşıyayız ki anlatamam. İzmir'de her gün sahadayım ve o kadar güzel bir seçmen ilgisi var ki biz beş değil daha fazla olacağız. TİP adına belki de bir grup kuracak kadar çok milletvekiliyle Ankara'ya Meclis'e gideceğiz.

Söyleşinin tamamı. 

Etiketler
İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi - TİP seçim 2023
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