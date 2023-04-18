Kılıçdaroğlu genç seçmen için talimatı verdi: Tek tek iletişim kurulacak

CHP, 14 Mayıs'ta ilk kez oy verecek 5 milyon gençle tek tek iletişime geçmeye çalışacak.

Meclis ve cumhurbaşkanı seçimine 1 aydan kısa bir süre kalırken, siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırıyor. Partilerin gözü, ilk kez oy verecek genç seçmende.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kollarına genç seçmene yönelik talimatlar verdi.

“Değişim beklentisinin en yüksek olduğu grup olarak gençler gözüküyor” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin her kesimden gencin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin anlatılmasını istedi.

CHP, ilk defa oy kullanacak gençlerin kapısına kadar gidecek, ulaşılamayan evlere ise Kılıçdaroğlu’nun mektubu gönderilecek.

Kılıçdaroğlu da gençlerle zaman zaman bir araya gelecek.