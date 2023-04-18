Murat Yetkin: Bahçeli'nin kararı, Cumhur İttifakı'nı olumsuz etkileyebilir

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP listelerinde BBP ve HÜDA PAR'a yer vermesi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçime ayrı milletvekili aday listesiyle girme kararı vermesine değindi.

Bu adım için "Cumhur İttifakı'nın TBMM seçimindeki sonucunu olumsuz etkileyebilir" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"Yeni seçim yasası ittifakları seçime ortak listeyle girmeye teşvik ediyor, girmeyenler risk alıyor. Bu nedenle CHP baraj sorunu bulunan Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet partilerini kendi listesine aldı, 16 ilde de İYİ Partiyle ortak liste hazırladı.

Aslında seçimi kazanacağından 'en ufak şüphe' duymadığını söyleyen Erdoğan’ın yüzde yarım, yüzde bir hesabıyla aday belirleme haftasında Hüda-Par, Yeniden Refah, BBP ve DSP’yi AK Parti listesine almasıyla Cumhur ve Millet ittifaklarının oluşumları -ilk bakışta eşitlendi.

Bir altılı masa da iktidar tarafında oluştu, hem de aynı matrisle: Bir lokomotif parti (AK Parti), bir payanda (MHP) ve diğer dört parti. Ama Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki bu benzerlik sadece şekilde. Bir tarafta iki yıldır süren bir çalışma, beğenin beğenmeyin bir Anayasa taslağı, eylem planı, ortaklık anlaşması var, diğer taraftaysa son iki haftada kotarılan milletvekili pazarlıkları."

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