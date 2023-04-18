Murat Yetkin: Bahçeli'nin kararı, Cumhur İttifakı'nı olumsuz etkileyebilir

Gazeteci Murat Yetkin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisini seçime ayrı aday listesiyle sokmasını yorumladı: "Cumhur İttifakı'nın TBMM seçimindeki sonucunu olumsuz etkileyebilir."

Son Güncelleme:
Murat Yetkin: Bahçeli'nin kararı, Cumhur İttifakı'nı olumsuz etkileyebilir

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP listelerinde BBP ve HÜDA PAR'a yer vermesi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçime ayrı milletvekili aday listesiyle girme kararı vermesine değindi. 

Bu adım için "Cumhur İttifakı'nın TBMM seçimindeki sonucunu olumsuz etkileyebilir" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"Yeni seçim yasası ittifakları seçime ortak listeyle girmeye teşvik ediyor, girmeyenler risk alıyor. Bu nedenle CHP baraj sorunu bulunan Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet partilerini kendi listesine aldı, 16 ilde de İYİ Partiyle ortak liste hazırladı.

Aslında seçimi kazanacağından 'en ufak şüphe' duymadığını söyleyen Erdoğan’ın yüzde yarım, yüzde bir hesabıyla aday belirleme haftasında Hüda-Par, Yeniden Refah, BBP ve DSP’yi AK Parti listesine almasıyla Cumhur ve Millet ittifaklarının oluşumları -ilk bakışta eşitlendi.

Bir altılı masa da iktidar tarafında oluştu, hem de aynı matrisle: Bir lokomotif parti (AK Parti), bir payanda (MHP) ve diğer dört parti. Ama Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki bu benzerlik sadece şekilde. Bir tarafta iki yıldır süren bir çalışma, beğenin beğenmeyin bir Anayasa taslağı, eylem planı, ortaklık anlaşması var, diğer taraftaysa son iki haftada kotarılan milletvekili pazarlıkları."

Yazının tamamı

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan AKP MHP
Son Güncelleme:
Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Fenalaşanlar oldu! Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Fenalaşanlar oldu!
Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor? Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor?
Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyran'ın tahtı gitti! Yeni başrol olay oldu Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyran'ın tahtı gitti! Yeni başrol olay oldu
Seçim ikinci tura kalırsa 50 bin seçmen ilk kez oy kullanacak Seçim ikinci tura kalırsa 50 bin seçmen ilk kez oy kullanacak
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
Tek tek analiz edildi: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır? Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?