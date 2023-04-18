Seçim ikinci tura kalırsa 50 bin seçmen ilk kez oy kullanacak

14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Seçim ikinci tura kalırsa 50 bin seçmen ilk kez oy kullanacak

Ancak Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi halinde 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Seçim yapılacak. Hürriyet’te yer alan habere göre, ikinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için yurtiçinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 seçmen daha ilk kez oy verecek.

Yurt dışında ise ikinci turdaki yeni seçmen sayısı 2 bin 435 olacak. Böylece seçimin ikinci tura kalması halinde toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.

Etiketler
2023 seçim
Soylu: Abartı mabartı yok, millet Erdoğan'la beraber uçağa binmeye başladı Soylu: Abartı mabartı yok, millet Erdoğan'la beraber uçağa binmeye başladı
Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü
Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Fenalaşanlar oldu! Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Fenalaşanlar oldu!
Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
Tek tek analiz edildi: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır? Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?