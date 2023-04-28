Kars Arama Kurtarma'ya bağlı ekipler, Erdoğan'ın seçim afişlerini asarken görüntülendi

Kars’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarının ve “Doğrusu AK Parti” yazısının yer aldığı billboard afişlerinin Kars Arama Kurtarma’ya bağlı ekipler tarafından asıldığı görüntülendi. Kars Şehir Stadyumu önünde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Söz konusu videoda, Kars Arama Kurtarma ekibinde çalışan iki personelin, kuruma ait bir aracın yanında, bir merdiven yardımıyla afişleri astığı görülüyor.

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine konuşan CHP Kars 1. Sıra Milletvekili Adayı İnan Akgün Alp, görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kamu kaynaklarının seçim arifesinde iktidar partisi lehine kullanılmasına artık Türkiye alıştı" dedi.

"BİZ KAMU İMKANLARINI BU ŞEKİLDE KULLANAN PARTİLERİN DE TAKİPÇİSİYİZ"

Alp, Kars’ta kamu otoritelerinin baskısı altında seçim çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Burada kamu imkanlarının, kamu kurumlarının sahada çalışmasından ziyade, artık afişlerinin pankartlarının dahi kamu işçilerine astırdıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bizi daha da çok kamçılıyor. Şu anda Kars’ta açık ara birinci partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bütün baskılara rağmen seçip göndereceğiz. Biz kamu imkanlarını bu şekilde kullanan kurumların da takipçisiyiz."

"PARTİZANCA UYGULAMALARA MARUZ KALDIĞINIZIN FARKINDAYIM"

İnan Akgün Alp, kamu çalışanlarına bir çağrıda da bulundu. Alp, “Üzerinizdeki ağır baskının farkındayım. Partizanca uygulamalara maruz kaldığınızın farkındayım. Seçime çok az bir süremiz kaldı. Bütün vatansever evlatlarımızı bu baskıya direnmeye davet ediyorum. CHP iktidarında mutlak bir rahatlama olacak. Tüm çalışanlarımızın da halkımızın da üstündeki ağır baskılar kalkacaktır. Seçimde bu düzenin değişmesi için Kars halkından tekrar yoğun bir destek beklediğimi ifade ediyorum” dedi.