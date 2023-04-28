TİP Ankara adayı Elif Çongur gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı Elif Çongur, Ankara’dan İstanbul’a gelmek için bindiği uçakta, AKP'li Bülent Turan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

TİP Ankara adayı Elif Çongur gözaltına alındı

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümü'nden Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığı gerekçesiyle, 2017’de Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ihraç edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı Elif Çongur gözaltına alındı. 

Çongur, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’dan İstanbul’a gelmek için bindiği uçaktan gözaltına alındığını duyurdu. 

TİP’TEN AÇIKLAMA: ASIL SUÇLULULAR HESAP VERECEK 

TİP’in sanal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı: "Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayımız Elif Çongur, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alındı. İktidarının son günlerini uydurma gerekçelerle muhalefete gözdağı vermekle harcayanlar iyi bilsin ki, 14 Mayıs'ta bu düzenin sonu gelecek, asıl suçlular hesap verecek.” 

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Bülent Turan AKP seçim 2023
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