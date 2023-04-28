Millet İttifakı'ndan sandığa davet: Haydi!

Millet İttifakı'nın içinde yer alan partiler Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yayınladıkları videoda halkı sandığa davet etti.

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Millet İttifakı'ndan sandığa davet: Haydi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bileşenleri ile ayrı ayrı videolara yayımlayarak seçmeni sandığa davet etti.

Videoda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 3 genel başkan ve 2 belediye başkanı ile birlikte ayrı ayrı video yayımladı. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazanması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilecek isimler, videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Etiketler
seçim 2023 Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan Temel Karamollaoğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
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