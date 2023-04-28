Demirtaş, gençlere seslendi: Seni aptal yerine koymaya çalışanlara cevabını 14 Mayıs'ta zarfa koyup ver lütfen

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslenerek, "Seni yalanla, iftirayla kandırmaya, aptal yerine koymaya çalışanlara cevabını 14 Mayıs'ta zarfa koyup ver lütfen" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya hesabından gençlere seslenmeye devam ediyor. Demirtaş, yeni paylaşımında gençlere, "Oyunu boşa atma, işe yarayacak şekilde kullan" diyerek seslendi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Genç arkadaşım, Seni yalanla, iftirayla kandırmaya, aptal yerine koymaya çalışanlara cevabını 14 Mayıs'ta zarfa koyup ver lütfen. Oyunu boşa atma, işe yarayacak şekilde kullan. Anahtar sende, değişim senin elinde."