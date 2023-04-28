İYİ Parti YSK temsilcisi Öztürk: Şu ana kadar 112 bin 306 kişi oy kullandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, bugün itibariyle 112 bin 306 kişinin oy kullandığını aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztürk, "20.15 itibariyle yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı: 112.306" ifadelerini kullandı.