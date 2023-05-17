Jahrein: Az önce Kılıçdaroğlu aradı

Jahrein ismi ile tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuğu söyledi. Sonuç, Kılıçdaroğlu’nun “Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz” dediğini aktardı.

Jahrein: Az önce Kılıçdaroğlu aradı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon isimli programa katılmaya karar verdi. Kılıçdaroğlu, gençlerin yoğun ilgi ile takip ettiği program katılma kararının ardından yine genç takipçileri fazla olan ve sıklıkla kendisini eleştiren Ahmet Sonuç'u aradı.

Ahmet Sonuç, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

“Az önce Kılıçdaroğlu aradı. “Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey” dedi.

Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi

Y-CHP tayfa kudurmuş aranmama. Sebebi illa ki aşikar. Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim. Onların da (sonunda) temsil edileceğine sevindim.”

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