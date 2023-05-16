Ankara'da YSK önünde protesto: 10 gözaltı

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu binası önünde Demokrasi Nöbeti’ne başlayan 10 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da YSK önünde protesto: 10 gözaltı

Islak imzalı tutanaklar il

e Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı verilerin uyuşmaması kamuoyunda tepki topladı. Ankara'da bir grup genç de tepkilerini YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulu önünde başlattıkları Demokrasi Nöbeti ile sürdürmek istedi. Nöbeti engelleyen polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. 

Demokrasi nöbeti öncesi konuşan İlay Eroğlu ıslak imzalı tutanaklar ile YSK'nin paylaştığı oy sayılarının uyuşmadığının altını çizerek, "YSK'nın açıkça hukuksuzluk yaptığı ve halkın iradesini gasp etmeye çalıştığı ortadadır. Biz iradesi gasp edilen halk ve seçmen olarak bugün burada bir demokrasi nöbeti başlatıyoruz. Tüm Ankara halkını buraya bizimle birlikte demokrasi nöbeti tutmaya davet ederken tüm yurttaşları da kendi illeri önündeki YSK binalarının önünde adalet nöbetlerine başlamalarına davet ediyoruz. Oylarımıza ve irademize sahip çıkacağız aynı hukuksuzluğun bir kez daha kurbanı olmayacağız" dedi.

Oturma eylemine başlayan kitle için YSK binası önünde oturan resmi polislerin talebiyle çevik kuvvet ekipleri geldi. Demokrasi Nöbeti’nin hukuksuz ve anayasaya aykırı olduğunu belirten kolluk kuvveti nöbetteki 10 kişiyi gözaltına aldı. 

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seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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