Millet İttifakı liderlerinden ikinci tur toplantısı: Yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyorlar

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyor.

Son Güncelleme:
Millet İttifakı liderlerinden ikinci tur toplantısı: Yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyorlar

14 Mayıs'taki kritik seçimlerde 50+'ya ulaşılamaması üzerine seçimler ikinci tura kaldı. Buna göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçimlerde 13. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider, 17 Mayıs (yarın) saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

14 Mayıs'taki seçim gecesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, altı liderle kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın beklediği sonucu alamadığını söylemişti.

Etiketler
seçim 2023 Millet İttifakı CHP
Son Güncelleme:
CHP’den seçim genelgesi: Belediye başkanları kendi illerinde çalışacak, eski vekiller sahada olacak Belediye başkanları kendi illerinde çalışacak, eski vekiller sahada olacak
Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor
Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken tüyo! Çok daha iyi pişiyor Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken tüyo! Çok daha iyi pişiyor
Oğuzhan Uğur davet etmişti; Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyor Sosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyor
Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu En yapışkan 3 burç belli oldu
Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri