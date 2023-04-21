İstanbul'un en hareketli ilçelerinden biri: Siyasi partiler tek bir stant bile kurmadı

İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biri olan Zeytinburnu'nda, milliyetçi-muhafazakar seçmen 2018 genel seçimlerine kadar çoğunluğu oluşturuyordu. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilçede, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti yüzde 44.5, MHP ise yüzde 9 oy almıştı. Millet İttifakı üyesi CHP'nin yüzde 20.3, İYİ Parti'nin ise yüzde 8.9 oy aldığı ilçede, üçüncü büyük parti yüzde 15.2'lik oyuyla HDP'ydi.

Bu tablo 31 Mart 2019'daki yerel seçimde değişiklik göstermeye başladı. AKP'nin adayı yüzde 50.4, CHP'nin adayı ise yüzde 46 oy almıştı. Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ise CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 52.17 oyla rakibi Binali Yıldırım'ı geçmişti. Yıldırım'ın oyu yüzde 47.06'da kalmıştı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, yerel seçim sonuçlarıyla genel seçim kıyaslaması yapmak doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmiyor ancak uzun yıllar milliyetçi ve muhafazakar kadroların yönettiği ilçenin değişimini örneklemek adına göz önünde bulundurulabilir.

HİÇBİR PARTİ STAND KURMAMIŞ

Sahil kısmındaki milyon dolarlık konutların kale surları gibi çevrelediği ilçenin iç kesimlerinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu ise emeğiyle geçinen düşük ve orta gelir grubunda. Sahildeki rezidansların altında yer alan lüks nargile kafeler, kahveciler ve restoranlardan sıyrılıp iç kesimlere göz atınca, halkın gündeminin seçim olmadığı göze çarpıyor.

İlçedeki en işlek cadde olan 58. Bulvar'da bir tane bile siyasi partinin standı bulunmuyor. Caddede ve bağlantılı sokaklarda bayram alışverişi nedeniyle bir yaya trafiği var ama dükkanlarda bu yoğunluğu gözlemlemek güç.

'BAYRAMDA ŞEKER ÇİKOLATA BİLE LÜKS OLDU'

Cadde üzerinde kuruyemiş ve şeker satan bir işletmesi olan Mehmet, önceki bayramlarda her gelir grubundan insanın az da olsa alışveriş yapabildiğini ancak bu bayramda işlerinin eskisi gibi olmadığını söylüyor. Mehmet, "Bayramda şeker çikolata almak bile artık lüks oldu" diyor.

'O KADAR ÇOK YEDİLER Kİ VATANDAŞIN HALİNİ GÖRMEZ OLDULAR'

Bulvar üzerindeki elektrik direklerinde AKP, MHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'nin flamaları asılı. Diğer partiler sanki ilçede seçime girmiyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Halk, ekonomik kriz nedeniyle iktidara tepkili. Konuştuğumuz bir memur emeklisi, isminin yayınlanmasını istemiyor ama önceki seçimlerde tercihini AKP'den yana kullandığını ancak pişman olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor:

"35 sene devlete hizmet ettim. Eskiden MHP'liydim. AK Parti iktidara geldikten sonra başka kimseye oy vermedim. Ama bunlar o kadar çok yedi ki, vatandaşın halini görmez oldular. Ben bile Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Artık yeter.”