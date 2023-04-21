Ocaktan: AK Parti, 2011 seçim şarkısını kullanarak ciddi bir itirafta bulunmuş oluyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin seçim şarkısının 2011 yılında yapılan şarkı olduğunu belirterek, "Aslında AK Parti, bugünkü seçimlerde 2011 seçim şarkısını kullanarak ciddi bir itirafta bulunmuş oluyor. Yani millete demek istiyor ki: “Bugün yeni bir seçim şarkısıyla huzurunuza çıkacak icraatlar yapamadım, bu yüzden de geçmişin güzel günlerinin hatıralarına sığınmak zorunda kaldım.”

Bu AK Parti adına hüzün verici bir durum ama ne yazık ki başka bir çaresi de yok. Düşünebiliyor musunuz şarkının geçtiği reklam filminde pazarlarda mutluluk görüntüleri var ama o pazarların bugünkü Pazar görüntüleriyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü bugün pazarda, manavda, markette etiketler çıldırmış durumda ve insanlar sadece etiketleri seyredebiliyorlar. Dolayısıyla 2011 Türkiye’sinin seçim şarkısı, bugün bir komedi filmi gibi kalıyor…" diye yazdı.

AKP'nin kendi yaptıklarını bile yıkarak, başka bir istikamete yöneldiğini kaydeden Ocaktan; yolsuzluk, hukuk, insan hakları, mutluluk endekslerinde Türkiye'nin hızla düşüş yaşadığını dile getirdi.

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