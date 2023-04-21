YSK'dan 3 parti için 'sandık kurulları' kararı: Görevli bulunduramayacaklar

14 Mayıs'a kısa süre kala YSK kararını verdi. HDP, HÜDAPAR ve Saadet Partisi sandık kurullarında yer alamayacak. Sandıklara temsilci de gönderemeyecek.

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YSK'dan 3 parti için 'sandık kurulları' kararı: Görevli bulunduramayacaklar

Seçim mevzuatına göre sandık kurullarında son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcileri görev alabiliyor. 2018’deki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin birinci bölgelerinde ilk 5 oyu alan partiler AKP, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP oldu. Fakat; seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı alan HDP, 14 Mayıs'ta sandık kurullarında temsilci bulundurma hakkını kaybetti.

VATAN PARTİSİ DE GÖNDEREBİLECEK

En çok oyu alan 6. parti olan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu nedenle de Saadet Partisi de sandık kurullarında görev alamayacak. Bu illerde 7. parti konumunda bulunan Vatan Partili isimler bildirimde bulunmaları halinde sandık kurullarında görev alabilecek. 3 büyükşehrin yanı sıra bu durum Diyarbakır ve Trabzon gibi illerde de geçerli olacak.

İSTANBUL (1. BÖLGE) ANKARA (1. BÖLGE) İZMİR (1. BÖLGE)

1. AKP CHP CHP

2. CHP AKP AKP

3. HDP (-) İYİ PARTİ İYİ PARTİ

4. MHP MHP HDP (-)

5. İYİ PARTİ HDP (-) MHP

6. SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)

7. VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ

Bu partilerin yanı sıra benzer durum HÜDA PAR’ı da etkileyecek. Gaziantep ve Adana'da seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA-PAR da, HDP ve Saadet Partisi gibi sandık kurullarında üye bulunduramayacak. Burada da yine Vatan Partisi temsilcileri sandık kurullarında görev alabilecek.

GAZİANTEP - ADANA

1. AKP AKP

2. CHP CHP

3. MHP HDP (-)

4. HDP (-) İYİ PARTİ

5. İYİ PARTİ MHP

6. SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)

7. HÜDA PAR (-) HÜDA PAR (-)

8. VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ

ERZURUM’DA 4 PARTİDEN TEMSİLCİ KATILAMAYACAK

Erzurum’da sandık kurulu temsilcilerinin belirlenmesi için ayrı bir süreç yürütülecek. 2018’de Erzurum'da 8 parti seçime katılmıştı. 14 Mayıs'ta bu partilerden CHP, HDP, Saadet ve HÜDA PAR seçime katılmayacak. Bu durumda, 5. parti için temsilcilik koltuğu boş kalacak. Bunun önlenmesi için de mevzuat gereği seçmenler arasından görevlendirme yapılacak.

ERZURUM

1. AKP

2. MHP

3. HDP (-)

4. İYİ PARTİ

5. CHP (-)

6. SAADET PARTİSİ (-)

7. HÜDA PAR (-)

8. VATAN PARTİSİ

MÜŞAHİT KARARI...

Fakat sandık kurullarında olamayacak ve sandıklara temsilci gönderemeyecek siyasi partiler için Yüksek Seçim Kurulu bir karar daha açıkladı. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek. Müşahitlerin herhangi bir karar alma ya da karara etki etme gibi bir durumu bulunmasa da seçim sürecinde oy verme ve sayım işlemlerini gözlemleyebilecek.

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