Havacılık çalışanlarının yüzde 60-70'i seçimlerde oy kullanamıyor

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’de havacılık sektöründe çalışan binlerce yer personeli, kabin memuru ve kaptan pilot, yıllardır olduğu gibi 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanamayacak. Daha önceki birçok seçimde de havacılık sektöründe çalışan on binlerce kişi seçim günü görev yaptığı için oy kullanamazken, bu seçimde de havayolu çalışanlarının bu mağduriyetini gidermek için herhangi bir adım atılmadı.

Havayolu Çalışanları Sendikası'nın (HAVA-SEN) açıklamasına göre devletin kayıtlarında istatistiki veriler açık olmadığı için tam sayı tespit edilememekle birlikte havayolu şirketlerinde çalışanların sayısının 200-250 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının büyük bir bölümünün 14 Mayıs günü görev başında olması nedeniyle oy kullanamayacağı belirtiliyor.

2014'TE DİLEKÇE VERİLMİŞTİ

Anayasa ile güvence altına alınan seçme haklarını kullanmak için talepte bulunan havayolu çalışanları, daha önce de 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçe verdi. Hava Yolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) tarafından hazırlanan dilekçede, “Yerel seçimler dışında hemen hemen tüm seçimlerde mesleğimizi icra ettiğimiz havalimanlarında sandıklar kurulmaktadır. Basından izlediğimiz kadarıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar dışında, yapılan düzenleme ile görevlerini icra etmeleri nedeniyle emniyet mensupları da bu sandıklarda oy kullanabilmektedir. Vatandaşlık hakkımızı kullanabilmek için benzer bir düzenlemenin meslek grubumuz için de yapılmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verildi. Ancak aradan geçen 9 yılda yapılan seçimlerde de konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

'PERSONELİN YÜZDE 60-70'İ HAKKINI KULLANAMIYOR'

Havayolu Çalışanları Sendikası'nın (HAVA-SEN) Genel Başkanı Seçkin Seçim Koçak da uçuşu olması nedeniyle bu seçimlerde oy kullanamayacak olan havayolu çalışanlarından biri. Havayolu çalışanlarının bu konuda yaşadığı sıkıntıyı anlatan Koçak, şunları kaydetti:

“Biz işimiz gereği ve özellikle hava alanlarının bulunduğu konum gereği İstanbul, Ankara İzmir gibi yerlerde oy kullanamıyoruz. Anayasal bir hakkımız var ama pratikte bunu kullanamıyoruz. Personelin yüzde 60-70'i bu hakkı hiçbir zaman kullanamıyor. Ancak yüzde 20-30'luk bir kısımda kalırsanız o saatlerde uçuşunuz olmayacak, sandığa gideceksiniz ve oy kullanabileceksiniz. Bu yıllardır böyle. Özellikle havacılık sektörünün gelişmesiyle çalışan personel sayısı da çok arttı. Şu an 200-250 bin kişiye yaklaşan bir personel sayısı var. Bu sayının büyük bir kısmının çalışma şartlarından dolayı oy kullanma konusunda sıkıntıları var.”

'DÜZENLEME YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı için sıkıntının devam ettiğini söyleyen Koçak, “Biz bunu yaklaşık iki senedir siyasi partilere ve ilgili kurumlara söylüyoruz. Bununla ilgili adım atılmasını istiyoruz ama maalesef kimse bir girişimde bulunmuyor. Ülkemiz normal gündemle çalışan bir meclise sahip olmadığını için, hep krizler veya daha farklı konuların konuşulduğu bir meclisimiz olduğu için bu talebimiz geriye atılıyor. Bu seçimde yine aynı şey olacak. Yine uçuşlar olacak. İnsanlar uçuşlarına gidecekler ve oylarını kullanamayacaklar” dedi.

Hava yolu çalışanlarının anayasal hakkı olan seçme hakkını kullanmak istediğini vurgulayan Koçak, bu konuda gerekli adımların atılmasını ve düzenleme yapılması istediklerini belirtti. Koçak, “Bir düzenleme yapılması lazım. Oturup ciddi bir zeminde konuşulmalı. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yapılan bir düzenleme var. Sandıklar açık, oy kullanıyorlar. Ama Türkiye'de görevli olan ve bizim gibi pratikte oy kullanamayan kesimler var. Bunlara bir düzenleme yapılması gerekiyor. Havayolları personelini düşündüğünüzde her yerde kaydı da var. Siz hem Emniyette kayıtlısınız. Hem şirkette kaydınız var. Hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde kaydınız var. Başka bir sektörde böyle bir durum yok. Çok kolaylıkla kontrolünü sağlayabilecekleri bir liste var ellerinde aslında. Bir kolaylık sağlayıp insanlara oy kullandırabilirler. Neticede insanlar haklarını kullanmak istiyorlar. Bununla ilgili düzenleme yapacak bir irade olmadığı için bu durum şimdiye kadar böyle geldi. Acilen bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'10 ÜLKEYE SANDIK KURAN YSK UÇUŞ EKİPLERİNE OY İMKANI SAĞLAYABİLİRDİ'

HAVA-SEN Genel Başkan Yardımcısı emekli pilot Engin Aksüt ise “Yüksek Seçim Kurulu 10 ülkeye daha seçim sandığı kurdu. İnsanların oy kullanması güzel bir şey ama bu arada uçuş ekiplerini düşünmüyorlar. Ben de bir uçuş ekibi olarak hiçbir zaman oy kullanamadım. Elektronik bir ortamda yaşıyoruz. Ya düşünülemedi ya da oraya herhangi bir zaman ayırmak istemediler. Günümüzün elektronik ortamında uçuş ekiplerine kolaylıkla oy kullanma şansı verilebilirdi. Bu seçimlerde uçuş ekiplerine bir oy şansı tanınacağını zannetmiyorum. Çok geç kalındı. Bundan sonraki seçimlerde umarım uçuş ekiplerine oy şansı tanınır” dedi. 30-40 bin oyun boşa gittiğini ifade eden Aksüt, “Ya seçim günü ya da seçimden birkaç gün önce oylarını kullanabilirler. Bizim e-Devlet gibi bir sistemimiz var oradan bile yapılabilir. 30-40 bin oy boşa gidiyor. Yıllardır uçuş ekiplerinin anayasal hakkı bir çözüm bulunamayarak engelleniyor. Her sene uçuş ekiplerinin sesi daha da yükseliyor. Yapılması gerekiyor. İstenseydi yapılabilirdi. 10 tane ülkeye sandık kuran YSK uçuş ekiplerine de oy imkanı sağlayabilirdi” diye konuştu.