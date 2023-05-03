İmamoğlu, sahneye Kılıçdaroğlu'na benzeyen vatandaşı çıkarttı: Görünce bir an korktum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli'nde halkla buluştu. İmamoğlu konuşmasını yaptığı sırada sahneye Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen bir vatandaşı sahneye davet etti.

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İmamoğlu, sahneye Kılıçdaroğlu'na benzeyen vatandaşı çıkarttı: Görünce bir an korktum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Kahta ve Ordu mitinglerinin ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu’nu Gebze’de coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sloganlar eşliğinde miting alanına gelen İmamoğlu, kalabalık sebebiyle sahneye güçlükle ulaşabildi. Alanı hıncahınç dolduran vatandaşlar, İmamoğlu’nu cep telefonlarının flaşlarıyla karşıladı. İmamoğlu’nun mitingi renkli bir koreografi ile başladı.

İmamoğlu konuşmasını yaptıktan sonra sahneye CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken bir vatandaşı çıkarttı.

İmamoğlu o anlarda esprili bir dille "Görünce bir an korktum. Ordu'dan ne zaman kalktı geldi buraya dedim" dedi.

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seçim 2023 Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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