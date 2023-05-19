İmamoğlu: İkinci tur, birinci turdan daha kolay olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından seçim kampanyasına devam ediyor.

Fox TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ikinci turun daha kolay kazanılacağını söyleyerek "Aynı 31 Mart gibi. Bizim en zor seçimimiz 31 Mart'tı. Çok az bir farkla kazanmıştık. Gençler ikinci turdan daha ümitli" dedi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Birinci turdan çok daha kolay olur. Aynı 31 Mart gibi. Bizim en zor seçimimiz 31 Mart'tı. Çok az bir farkla kazanmıştık. Gençler ikinci turdan daha ümitli.

46 bin kilometre yaptım. Çocuklarımı bu süreçte belki 5 kez gördüm. Ben üzgünüm. Daha iyi bir sonuç bekliyordum.

Mansur Yavaş ile verdiğimiz bu mesaj önemliydi. Elimizde veri vardı, veriye göre konuştuk. Bizim sistemimiz çalıştı. Onursal Adıgüzel arkadaşımızın hakkını yemeyelim. Güzel çalıştı. Eksikliklerimiz var, raporumuz var. Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için kurgu vardı. 50.03 bitirmek için elinden geleni yaptılar. Biz oyunu sayın Mansur Yavaş ile bozduk. Çıktık veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik. Kurguyu bozduk, 49'da kaldılar.

İstanbul'da 12-13 meydanda kutlama tespit ettik. Sayın cumhurbaşkanının Ankara'ya gidişi sonra İstanbul'a dönüşüne dair çok komplo vardı. Ben bir şey demeyeyim. Maçın sonucunu bu seçim belirleyecek.

İktidar bizi bir iftira kampanyasına sürükledi ve kısmen başarılı oldu. Biz yalan konuşmayı bilmiyoruz.

Biz tek tek çıkıyoruz anlatıyoruz. Bizim insanımızı inancıyla bölüyor. Biz camiyi ibadeti gizli yaparız. Şimdi anlatıyorum. Caminin içinde anlatıyorum, avlusunda anlatıyorum.

FETÖ ile bizi iltisaklı yapmaya çalışıyorlar. Bu örgütü siz büyüttünüz. Ne istediniz de vermedik diyen sizsiniz. Bunu anlatacağız.

PKK ile CHP'yi nasıl ilişkili yapmaya kalkarsın. Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkartıp İmamoğlu'na oy vermeyin diye metin okutan siz değil misiniz? Hadi oradan.

Kimse Hizbullah konuşmuyor. Terör örgütü diyemediği bir partinin içine girmesine müsaade ediyorsun. Yeminle ertelemek için uğraşıyorlarmış. Kimseye iftira peşinde değiliz. Olanları anlatacağız.

Kesinleşmiş sonuç vermiş onu görmezden gelemeyiz. Cumhur İttifakı'na çoğunluk verilmiş. Büyük risk. Birisi yasama birisi yürütme. Sayın cumhurbaşkanı diyor ki, yeni sistemde cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, meclis kanunları çıkartacak diyor. Meclis'i o kadar yere indirdiler ki, Meclis iradesiz. En azından bu geçiş sürecinde yasama kendi işlerini yürütsün, yürütme de kendi işlerine baksın.