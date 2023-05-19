Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Bu pazar çekiyoruz

Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu pazar çekimlerin yapılacağını söyledi.

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Bu pazar çekiyoruz

Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının yapımcı ve sunucu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

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Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun program teklifini kabul ettiğini duyuran Uğur, bugünkü ziyaretle tarihi netleştirdiklerini söyledi. Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun" dedi. 

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