Alman Haber Ajansı: Sinan Oğan, kararını haftaya açıklayacak

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın sözcüsü, seçimlerin ilk turunda elenen Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklayacağını açıkladı.

Berliner Zeitung gazetesinin dpa'dan aktardığına göre, Oğan'ın sözcüsü, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak seçimler öncesinde kararın gelecek hafta kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

OĞAN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan, Oğan'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyordu; ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Öte yandan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.