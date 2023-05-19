İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında konuştu: Gençler gücünüzün farkında olun

Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenen 19 Mayıs kutlama etkinliğinde konuştu. Kürsüye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, izleyicilerin ısrarıyla yine ceketini çıkardı. İmamoğlu, kürsüden yaptığı kısa konuşmasının tamamını gençlere ayırdı.

İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında konuştu: Gençler gücünüzün farkında olun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliğinde konuştu.

Konuşmasının tamamını gençlere yönelik yapan İmamoğlu, "Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kürsüden yaptığı kısa konuşmasının tamamını gençlere ayıran İmamoğlu, etkinlikte şunları söyledi:

"Gücünüzün farkında olun. Bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın. Gençler her zaman en ön sırada mücadele etmiştir. Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak. Yılgınlık değil, her zaman umut kazanır. Bir avut insan değil, gençler kazanır, millet kazanır millet. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

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