Seçim boyunca liman liman dolaştırılan TCG Anadolu gemisi yeniden İstanbul'da

Seçim kampanyası İstanbul ve İzmir'de halkın ziyaretine acılan TCG Anadolu gemisi bugün yeniden İstanbul'a geldi.

Seçim boyunca liman liman dolaştırılan TCG Anadolu gemisi yeniden İstanbul'da

GERÇEK GÜNDEM- Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi için sandığa gitti.

Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyası boyunca bahsettiği dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, önce İstanbul'da sonra da İzmir'de ziyarete açıldı. İzmir'den 3 gün önce ayrılan gemi, bugün yeniden İstanbul Sarayburnu'na geldi. 

Seçim boyunca liman liman dolaştırılan TCG Anadolu gemisi yeniden İstanbul'da - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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