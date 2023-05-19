Adalet Partisi lideri Öz: Yapacağımız açıklamalar siyasetin yönünü değiştirecek

Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için adayların görüşme maratonları sürüyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla, geçerli oyların yüzde 5.17'sini (2 milyon 831 bin 239) alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konusu gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından, ATA İttifakı'nın diğer ortağı olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi. Öz'ün sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımı şöyle:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır.! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir.."