İmamoğlu Esenyurt'ta konuştu: Demokrasi bayramı yaşayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde seçmene hitap etti. İmamoğlu, "Yarın güçlü bir demokrasi bayramı yaşayacağız" dedi.

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İmamoğlu Esenyurt'ta konuştu: Demokrasi bayramı yaşayacağız

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta halk buluşmasında konuştu.

İmamoğlu, "Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının, bu oy o gitsin-bu gelsin oyu değil. Bu bir sistemin, her şeyi bir kişin aklına sıkıştıran sisteme güle güle deme seçimi" dedi.

"DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞAYACAĞIZ"

"Yarın güçlü bir demokrasi bayramı yaşayacağız" diyen İmamoğlu, "Bu seçim sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarımızın seçimi de değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme seçimi" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİ İÇİN..."

İmamoğlu, "Çocuklarınızın geleceğini, 86 milyon insanın barışının, huzurunun korunması için Millet İttifakı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Liyakatla gençlere yeni ufuklar açacağız. Mülakatı çöpe atacağız, liyakatla sizi hak ettiğiniz makamlara getireceğiz. İşte yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanları sizler olacaksınız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu seçim 2023
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