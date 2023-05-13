YSK'dan Muharrem İnce kararı: Oylar geçerli sayılacak mı?

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağını açıkladı.

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YSK'dan Muharrem İnce kararı: Oylar geçerli sayılacak mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından 14 Mayıs seçimlerinde kendisine verilen oyların geçerli sayılıp sayılmayacağı ilişkin Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına katılan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın kararını duyurdu.

"GEÇERLİ SAYILACAK"

Erkek, YSK'nın oy birliğiyle Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu.

"BİRİNCİ TURDAN SONRA GERÇEKLEŞECEK"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucu Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini birinci oylamadan sonra geçerli olacağı ve bu nedenle İnce'ye verilen oyun geçerli olacağına kararına varılmıştır. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi birinci turdan sonra gerçekleşecek. İlk turda verilen oylar geçerli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muharrem İnce Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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