İstanbul'da sandıkların konulacağı okullarda son hazırlıklar yapılıyor

Yarın gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle kentte oy sandıklarının kurulacağı okullarda son hazırlıklar yapılıyor.

Görevliler tarafından okullara getirilen sandıklar sınıflara yerleştirilirken oy kullanma kabinleri de kuruldu. Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkların hangi katta olduğuna ilişkin yazılar okul girişlerine asıldı.

Öte yandan polis ekiplerince okullarda güvenlik önlemleri de tamamlandı.

Kaynak: AA