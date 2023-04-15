İlk kez oy kullanacak 6.5 milyon genç anketi: Kılıçdaroğlu gençlerde karşılık buluyor

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) gençlere dair bir toplantı düzenledi. TÜSES'in yaptığı toplantıların sonucunda hazırlanan rapora göre ilk defa oy kullanacak 6.5 milyon genç var. Bunlar en yoğun Güneydoğu illerinde yaşıyor

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde yaklaşık 6,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 18 Mart'ta gençlerin odağında olduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden gençlerle araştırmacılar ve bilim insanlarının davetli olduğu toplantıda kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere yönelik araştırma sonuçları da ele alındı.

EN ÇOK GÜNEYDOĞU İLLERİNDE Rapora göre ilk kez oy kullanacak seçmenin sayısı 6,5 milyon.

Gençlerin oransal olarak en fazla olduğu iller sırasıyla Şırnak, Hakkari, Siirt ve Ağrı.

Muğla, Ordu, Balıkesir, İzmir ve Bursa ise gençlerin oransal olarak en az olduğu kentler.

İstanbul'da 1 milyon 166 bin, İzmir'de 285 bin ve Ankara'da 176 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak.

Rapordaki verilere göre ilk kez oy kullanacak seçmen kitlesi, en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet ediyor.

GENÇLERİN YÜZDE 45'İ KENDİNİ SOLDA TANIMLADI

Independent Türkçe'nin haberine göre, genç seçmenlere "Sağ-sol ekseninde Türkiye'de kendini nerede görüyorsunuz" sorusu yöneltildiğinde, bu seçmen kümesinin Türkiye geneline göre daha yüksek oranda solda yer alıyor.

Bu seçmen kümesinde yüzde 45'lik bir kesim soldayken, Türkiye'de de bu oran yaklaşık olarak yüzde 35 bandında seyrediyor.

TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım'a göre ilk defa oy kullanacak gençler arasında kendisini solda tanımlayanların oranının Türkiye ortalamasının üstünde olmasının birkaç nedeni var.

Yıldırım "Gençler şu anki iktidarı milliyetçi, siyasal İslamcı olarak görüyor. İktidarın yaptıklarından, politikalarından mağdur olanlar var. Bu sebeple gençlerin bir kesimi kendisini solda tanımlamayı tercih ediyor.

Gençlerin her zaman değişime ve yeniliğe daha açık olduğunu belirten Yıldırım, "Teknolojiyi iyi kullandıklarından dünyayı da iyi takip ediyorlar. Daha adil ve sosyal haklara sahip ülkelerdeki yönetimlere baktıkları zaman bunların genellikle sol iktidarların olduğu ülkeler olduğunu görüyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU KARŞILIK BULUYOR

Siyasal iletişimci Doç. Dr. Burcu Zeybek, yeni oy kullanacak gençlerin gözünü açtığından beri Erdoğan'ı gördüğünü, başka bir yönetim görmediklerinden iyi veya kötü yönde kıyaslama yapabilme şanslarının da daha kısıtlı olduğuna dikkati çekti.

Gençlerin son yıllarda pandemi, online eğitim süreçleri, üniversite eğitiminin online ve hibrit eğitimleriyle niteliksizleşmesi gibi nedenlerle sosyal hayattan daha fazla uzak kaldıklarına işaret eden Zeybek, "Üniversiteden ve buradaki sosyal hayattan uzak kalan, istediği gibi kendini ifade edemeyen ve özgürlüğünün kısıtlandığını düşünenler bundan iktidarı sorumlu tutuyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben eleştirilebilen bir cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Demek ki bu söylemi gençler arasında karşılık buluyor" değerlendirmesinde bulundu.