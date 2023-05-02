Hayko Cepkin'den kararsız seçmenlere: Son olmaması için ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz

Hayko Cepkin, seçim öncesi son konserinde kararsız seçmenlere seslendi. Cepkin, "Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum" dedi.

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Hayko Cepkin'den kararsız seçmenlere: Son olmaması için ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz

Sanatçı Hayko Cepkin, seçim öncesi son konserini verdi. Konserde kararsız seçmenlere seslenen Cepkin, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" dedi.

Cepkin, konserde şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. 'Ne yapacağım acaba?'. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

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Hayko Cepkin seçim 2023
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