Financial Times'tan dikkat çeken seçim yorumu: “Türkiye ekonomisi ve demokrasisi için kaygılı bir gelecek”

Financial Times, Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesiyle sonuçlanan Türkiye seçimlerini değerlendirdi. Değerlendirme, “Türkiye ekonomisi ve demokrasisi için kaygılı bir gelecek” başlığı ile yayınlandı.

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Financial Times'tan dikkat çeken seçim yorumu: “Türkiye ekonomisi ve demokrasisi için kaygılı bir gelecek”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesinin ardından Financial Times’ta bir değerlendirme kaleme alındı.

Diken’in aktardığına göre, “Türkiye ekonomisi ve demokrasisi için kaygılı bir gelecek” başlığıyla yapılan değerlendirmede, seçimlerin eşit olmayan bir oyun sahasında yapıldığını vurgulanarak ana akım medyanın çoğunlukla hükümetin kontrolü altına girdiğine dikkat çekti. “Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve işadamları cezaevlerinde çürüyor” yorumu yapan FT, seçim döneminde de LGBTİ+ bireyler ve Kürt seçmenlerin hedef alındığının altı çizildi.

FT, bu gelişmeler ışığında pek çok kişinin özgürlüklerini kaybetmekten korkacağını, Türkiye’nin ekonomisi ve demokrasisi açısından fırtınalı sulara gireceğini yorumunda bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 AKP
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