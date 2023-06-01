Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacağı saat belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkakabir’den Beştepe’ye gidecek.

Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Hürriyet'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.