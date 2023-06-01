Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacağı saat belli oldu

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumartesi günü saat 22.00 civarında açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacağı saat belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkakabir’den Beştepe’ye gidecek.

Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Hürriyet'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Detaylar ortaya çıktı: 'Bakanlar, son kabine toplantısından morali bozuk ayrılmış'Detaylar ortaya çıktı: 'Bakanlar, son kabine toplantısından morali bozuk ayrılmış'Siyaset
AKP koridorlarında konuşulanlar | 3 isim gidiyor, 3 isim kalıyor: Sinan Oğan için yeni planAKP koridorlarında konuşulanlar | 3 isim gidiyor, 3 isim kalıyor: Sinan Oğan için yeni planSeçim
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan kabine
Son Güncelleme:
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor
Dicle Anter seçim sonuçlarını değerlendirdi: "HDP yüzde 13'ten 8'e düşmenin nedenlerini halka açıklamalı" "HDP yüzde 13'ten 8'e düşmenin nedenlerini halka açıklamalı"
Gözler YSK'da: Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak Gözler YSK'da: Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Kulisleri hareketlendiren iddia: O isimler yeni kabinede olmayacak! Son toplantıda neler konuşuldu? O isimler yeni kabinede olmayacak: Son toplantıda neler konuşuldu?
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Saray'da sürpriz 'Süleyman Soylu' zirvesi Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Saray'da sürpriz 'Süleyman Soylu' zirvesi