Gözler YSK'da: Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

YSK'nın bugün Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası verilecek.

Gözler YSK'da: Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından 28. dönem milletvekilleri belli olmuştu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 28 Mayıs'ta gerçekleşti. Milletvekilleri için kesin seçim sonuçları açıklanmıştı. Gözler Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçları için bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİP KESİN SONUCU AÇIKLAYACAK

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek. Sonuca göre YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını verecek.

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